Cruzeiro e Athletico-PR têm primeiro duelo das quartas de final da Sul-Americana

Mais dois brasileiros entram em campo nesta quinta-feira para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro joga contra o Libertad, do Paraguai, fora de casa, enquanto o Athletico-PR recebe o Racing, da Argentina.

Nas oitavas de final, o Cruzeiro conseguiu grande recuperação. Depois de perder para o Boca Juniors na Argentina, por 1 a 0, fez 2 a 1 no jogo da volta e 5 a 4 nos pênaltis. O Libertad também eliminou o compatriota Sportivo Ameliano nos pênaltis após dois empates.

O duelo entre brasileiros e paraguaios será realizado no estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção. A partida decisiva será realizada na quinta-feira (dia 26), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O vencedor encara nas semifinais quem passar do confronto entre Lanús, da Argentina, e Independiente Medellín, da Colômbia.

Já o Athletico não teve tanta dificuldade para eliminar o Belgrano, da Argentina, nas oitavas, vencendo as duas partidas, por 2 a 1 em casa, e 2 a 0 fora. O Racing teve ainda mais folga, ao vencer o Huachipato, do Chile, por 2 a 0 fora e 6 a 1 na Argentina.

Athletico e Racing jogam às 21h30 na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na quinta seguinte (26), às 21h30, duelam novamente no estádio Presidente Perón, El Cilindro, em Avellaneda. Este confronto define o adversário de Corinthians ou Fortaleza nas semifinais. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 2 a 0.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA:

21h30

Athletico-PR x Racing-ARG

Libertad-PAR x Cruzeiro