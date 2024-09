Santos inicia preparativos para visita ao Botafogo-SP com dúvida sobre quem substitui Otero

A dura vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, com o resultado na Vila Belmiro confirmado após consulta ao VAR no último lance, deixou o Santos com boa vantagem de três pontos para o terceiro colocado Mirassol (46 a 43) e apenas um atrás do líder Novorizontino na Série B. Mas trouxe uma dor de cabeça para Fábio Carille: a suspensão de Otero.

Principal responsável pelas bolas paradas do Santos, o articulador venezuelano vinha se destacando aberto pela direita e agora Carille tem três dias para escolher um substituo. O time visita o Botafogo, em Ribeirão Preto, na quinta-feira (21h30).

Sem nenhum jogador com as características próximas de Otero, Carille pode optar simplesmente por colocar um atacante aberto na direita, com o recém-chegado Laquintana, Pedrinho e Patrick surgindo como opção para o setor, com Guilherme aberto na esquerda e Wendel Silva centralizado.

Mas há outras possibilidades para o treinador, que iniciou os trabalhos nesta segunda-feira com um regenerativo para os titulares que encararam o time mineiro no sábado. E uma delas seria de reforçar a armação. Serginho - vinha substituindo Giuliano - ganharia nova oportunidade.

Por fim, ainda tem a chance de o Santos jogar mais precavido diante de um rivla no desespero, o que poderia dar espaço para Sandry no meio ou mesmo a utilização de três zagueiros, com Luan Peres ou João Basso ganhando a vaga. O mistério só será desvendado na quarta-feira. O duelo vai encerrar a 27ª rodada.