Corinthians tem 60% de risco de rebaixamento; Botafogo aumenta chance de título

Após a derrota do Corinthians para o Botafogo, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o risco de rebaixamento do time paulista continua a preocupar. De acordo com estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda para a Série B está em 60,7%.

Na 24ª rodada, o dado era de 66,4%. Também na zona de rebaixamento, o Vitória tinha risco de 57,5% dois jogos atrás e agora igualou o Corinthians, com 60,7%. O Criciúma, goleado pelo Palmeiras no domingo, também viu seu risco crescer - de 21,2% para 29,1%.

O time do técnico Ramón Díaz é o 18º colocado da tabela, com 25 pontos. São dois a menos que o Fluminense, primeiro clube fora da zona da degola. A situação pode ficar pior, caso o Cuiabá vença o Internacional, nesta segunda-feira, em partida que encerra a rodada. A equipe mato-grossense está em 19º e ultrapassaria o Corinthians com a vitória sobre a equipe gaúcha.