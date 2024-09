Bidu e Raniele se machucam e desfalcam o Corinthians na casa do Fortaleza pela Sul-Americana

O técnico Ramón Díaz terá de mexer na escalação do Corinthians na visita ao Fortaleza, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana - a decisão ocorre daqui uma semana na Neo Química Arena. Matheus Bidu e Raniele se machucaram diante do Botafogo, no sábado, e serão desfalques.

A equipe fez o último treino antes do embarque para a capital cearense nesta segunda-feira pela manhã e ainda na academia, foi informado que o lateral será poupado por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa direita, enquanto o volante acusou um desconforto no adutor direito.

Como fugir da queda no Brasileirão continua sendo a prioridade e o embate com o lanterna Atlético-GO, sábado, na Neo Química Arena, se tornou final de Copa do Mundo, o treinador argentino não vai correr riscos e pode abrir mão de outras peças que acusem cansaço muscular.

Para a lateral, Hugo deve ganhar nova oportunidade, enquanto José Martínez e Charles devem formar a dupla de volantes, enquanto Garro e André Ramalho podem ficar como opções na reserva para descansarem.

Herói nas oitavas de final ao defender três cobranças de pênaltis seguidas diante do Red Bull Bragantino, o goleiro Hugo está confirmado e espera repetir a atuação de gala para trazer um bom resultado para a definição da vaga em São Paulo, dia 24.

"Nossa expectativa é a melhor possível. Vamos buscar a classificação desde o primeiro minuto de jogo, desde o primeiro apito. Queremos chegar nas semifinais. Vamos buscar até o final", afirmou, confiante. "Vamos buscar um bom resultado lá (Arena Castelão) para trazer para casa e, se Deus quiser, conquistar a classificação", completou o goleiro.

As equipes se encontraram recentemente pelo Brasileirão e os cearenses ganharam por 1 a 0. Mas a apresentação corintiana foi boa, com muitas chances criadas - e desperdiçadas - e a expectativa é que o bom futebol se repita, porém com resultado final diferente.