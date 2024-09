Zubeldía usa vitória no Mineirão para motivar São Paulo para duelo contra Botafogo

O técnico Luis Zubeldía usou a entrevista coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, para motivar o elenco do São Paulo para o duelo de quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, no Engenhão, diante do Botafogo pelas quartas de final. O treinador considerou o triunfo como um prêmio após a eliminação na Copa do Brasil frente ao Atlético-MG na semana passada.

"Vínhamos de um golpe duro, ficar fora da Copa do Brasil, e sem dúvida jogadores que não estavam com o nível adequado, interpretaram muito bem o que tinha de haver taticamente, depois aplicaram suas características. Jogamos bem de começo ao fim, sem sofrer, em todo jogo tivemos a sensação de que estávamos perto do gol. Não chegaram, defendemos bem, é um prêmio ao grupo", disse o treinador.

Zubeldía preferiu apontar os jogadores como os grandes responsáveis pela vitória no Mineirão. "Não tivemos 48 horas para preparar, tivemos um treino no campo, vídeo, campo. Teve a ver mais com a característica dos jogadores, onde eles se sentem mais cômodos."