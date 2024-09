Série B: Santos pega América-MG com 'sabor de vingança' após duelo polêmico

O Santos entra em campo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a mudar o histórico recente diante do América-MG, time que ganhou fama de carrasco nos últimos encontros com a equipe paulista. Além disso, o jogo, válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem um sabor de vingança. No primeiro turno, a derrota por 2 a 1 para os mineiros ficou marcada pela polêmica da falta de Fair Play - o atacante Renato Marques aproveitou uma séria lesão do goleiro João Paulo para roubar a bola e estufar as redes santistas.

Embora a classificação atual aponte o Santos em uma condição melhor que a do adversário deste domingo (43 a 38 na tabela), a equipe mineira tem sido uma 'pedra no sapato'. Nos últimos dez encontros, foram sete vitórias do América e apenas três triunfos do time santista.

Além disso, o encontro do final de semana remete ao duelo do turno. A partida marcou a grave lesão de João Paulo (que rompeu o tendão de Aquiles) e iniciou ainda uma série de quatro derrotas seguidas na competição. Fora da equipe desde maio (teve de ser submetido à cirurgia), o goleiro comentou sobre o duelo deste domingo e estabeleceu uma data para retornar aos campos.