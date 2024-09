Leclerc admite erro em disputa com Piastri no GP do Azerbaijão: 'Temos que aprender'

Charles Leclerc viveu um filme que costuma se repetir em sua carreira na Fórmula 1. O monegasco largou na primeira posição do Grande Prêmio do Azerbaijão, mas não conseguiu sustentar a liderança e acabou sendo ultrapassado por Oscar Piastri. Ele ainda tentou recuperar a posição, mas viu o australiano ‘fechar as portas’ para colocar a McLaren no lugar mais alto do pódio.

"O Oscar (Piastri), quando me passou, achei que fosse questão de tempo para ultrapassá-lo, mas foi difícil. Perdi a corrida quando não defendi quando era para ter defendido. A gente comete erros e tem que aprender com eles", admitiu o piloto da Ferrari.

O monegasco ainda revelou o momento exato que achou que perderia a corrida. Ele conseguiu repassar o sentimento de frustração da equipe, que ainda perdeu Carlos Sainz em uma batida com Sergio Pérez nas voltas finais. O espanhol havia ultrapassado o mexicano, antes de se chocarem.

"Quando a gente colocou o pneu duro... os pneus médios eram muito bons. Na corrida estava um pouco mais difícil para manter os pneus traseiros. No final, eu quase bati. Mas a McLaren fez um trabalho melhor que a gente. Não é um dia muito bom para a equipe", disse.

Leclerc deixou escapar a chance de se aproximar ainda mais de Lando Norris e Max Verstappen na briga pelo Mundial de Pilotos. Ele tem 235 pontos. O holandês lidera com 313, seguido pelo britânico, com 254.

No Mundial de Construtores, a Ferrari ocupa o terceiro lugar, com 425 pontos, atrás de 476 da McLaren, que assumiu a primeira posição neste domingo, e 456 da Red Bull.

Os pilotos voltam às pistas já no próximo fim de semana para o Grande Prêmio de Singapura, no tradicional circuito urbano de Marina Bay. A largada será no domingo, às 9h, pelo horário de Brasília.