Grêmio faz duelo com Red Bull Bragantino para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão

Depois de duas semanas, o Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. Neste domingo, às 16h, visita o Red Bull Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada. O adversário paulista chega motivado, mas também não está tão longe do Z-4.

O Grêmio vem de derrota para o Atlético-MG, em casa, por 3 a 2. O time gaúcho abriu 2 a 0 no placar, mas teve um jogador expulso e levou a virada. Tem 27 pontos e está bem perto do Z-4, mas com dois jogos a menos, contra o próprio Atlético-MG e o Criciúma. Fora de casa, porém, o Grêmio vive bom momento. Depois de sete jogos iniciais sem vitória, está há quatro jogos invicto, com três vitórias seguidas.

O técnico Renato Gaúcho e o atacante Diego Costa são baixas porque estão suspensos pelo STJD. O clube, porém, estava tentando efeito suspensivo. Na derrota por 1 a 0 diante do Bahia, em abril, o atacante foi expulso e pegou dois jogos. O treinador tirou o time do banco de reservas antes do apito final e acabou punido com quatro partidas de suspensão. Os auxiliares Alexandre Mendes, Marcello Sales e James Freitas, que se revezam na função, são opções para substituir Renato Gaúcho, caso seja necessário.

Os zagueiros Kannemann (terceiro cartão amarelo) e Gustavo Martins (expulso) estão fora. Com isso, Rodrigo Ely e Jemerson devem formar a defesa, mas Natã Felipe e Pedro Geromel também são opções.

Recentemente, o treinador gremista negou que tenha recebido proposta do Cruzeiro e reforçou seu objetivo na temporada. "Espero que esse assunto esteja encerrado. Minha cabeça está somente no Grêmio e no Campeonato Brasileiro. E vamos brigar até o fim para colocar o nosso clube no lugar mais alto possível da tabela."

Depois de cinco jogos sem vitórias, sendo três derrotas seguidas, o Red Bull Bragantino se reabilitou ao fazer 2 a 1 no Bahia, em casa. Com isso, chegou a 30 pontos e quer manter certa distância da zona de rebaixamento, que andou preocupando. Os paulistas ainda têm um jogo atrasado diante do Internacional.

A torcida não está satisfeita com o rendimento do time, ainda mais depois das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Pedro Caixinha tem sido criticado pela torcida e ambos se estranharam durante o último jogo em Bragança.

Na Data Fifa, o Red Bull Bragantino teve uma perda importante. O técnico Pedro Caixinha não poderá mais contar com o atacante Helinho, destaque do time, que foi vendido ao Toluca, do México, por 15 milhões de dólares - perto de R$ 84 milhões. Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha devem formar o trio ofensivo.

O meia Lincoln, suspenso, é desfalque, assim como o goleiro Lucão, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o lateral-direito Nathan Mendes, que estão no departamento médico.

O lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Eric Ramires estavam em fase final de recuperação, mas não devem voltar. Os três reforços podem ser relacionados: zagueiro Sergio Palacios, o meia João Neto e o atacante Arthur Sousa.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom, Gustavinho e Jhon Jhon; Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).