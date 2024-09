Fluminense sofre virada relâmpago do Juventude e segue ameaçado pelo rebaixamento

Embalado por duas vitórias seguidas, o Fluminense teve sua reação freada neste domingo, em Caxias do Sul. No confronto direto na parte de baixo da tabela, o time carioca vencia a partida até aos 35 minutos do segundo, quando sofreu a virada em três minutos para o Juventude, saindo derrotado do estádio Alfredo Jaconi por 2 a 1, pela 26ª rodada.

O resultado manteve o Fluminense como primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 27 pontos. O Vitória abre o Z-4 com 25, seguido do Corinthians, com a mesma pontuação. Já o Juventude deixou para trás a eliminação da Copa do Brasil e subiu para o 11º lugar, com 32 pontos.

O duelo iniciou morno, com poucas emoções. O Fluminense tinha melhor aproveitamento ofensivo, mas nada que incomodasse a defesa do Juventude. Os donos da casa, por sua vez, nas raras vezes que esteve com a bola, faltou capricho na hora de concluir as jogadas.

Com mais qualidade, o time carioca abriu o placar, aos 28 minutos, na sua segunda finalização a gol. Após cruzamento na área, Arias apareceu na segunda trave e emendou de primeira para o gol. Na reta final, por pouco o Fluminense não ampliou com Bernal, passando muito próximo da trave.

A segunda etapa foi mais animada. Kauã Elias mandou uma bomba para fora, enquanto Gilberto carimbou o travessão. O atacante ainda teve outra chance de cabeça e Fábio se esticou todo para mandar para escanteio. Vendo o adversário crescer, o Fluminense começou a cadenciar a partida e gastar tempo.

A estratégia durou até aos 35, quando Ruschel cobrou falta na área e Ronaldo cabeceou livre de marcação e deixou tudo igual. Logo depois, aos 38, Marcelinho - que tinha acabado de entrar - arriscou de fora da área e virou o placar para o Juventude. O Fluminense até ensaiou uma reação, mas era tarde demais.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 19 horas, diante do Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Libertadores. Pelo Brasileiro, o time carioca atua no sábado, às 18h30, no clássico contra o Botafogo, também no Maracanã. Já o Juventude atua somente no sábado, no confronto direto contra o Vitória, às 16h00, no Barradão, na abertura da 27ª rodada.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 FLUMINENSE

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza (Luís Oyama), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Luis Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Carillo (Gilberto) e Erick (Edson Carioca). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Gabriel Fuentes) e Marcelo (Felipe Melo); Bernal (Nonato), Martinelli, Ganso (Lima), Arias e Serna (Keno); Kauâ Elias. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Arias, aos 26 minutos do primeiro tempo. Ronaldo, aos 35, Marcelinho, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Gilberto e Nenê (Juventude); Bernal, Fábio, Marcelo e Thiago Santos (Fluminense).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 63.128,00.

PÚBLICO - 6.232 torcedores.

LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).