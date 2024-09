Carille e Pituca elogiam disposição do Santos: 'Nos outros jogos faltou um pouquinho'

O técnico Fábio Carille e o meia Diego Pituca elogiaram a disposição demonstrada pelo Santos na vitória sobre o América-MG por 2 a 1 neste domingo na Vila Belmiro pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Foi o que eu falei para eles hoje", afirmou Carille se referindo à oração com os jogadores pós-jogo. "Deixar organização do time para a comissão técnica e vir com a entrega nos 12 jogos que faltam. Vem com entrega e disposição e presta atenção nas orientações."

Pituca disse que a comissão técnica do Santos havia avisado que o jogo contra o América-MG seria "uma guerra". "Conseguimos nos entregar, nos outros jogos faltou um pouquinho", afirmou o jogador. "Eles haviam pedido para lutar, brigar pela bola."

Carille disse que o Santos conseguiu mostrar personalidade em um jogo tenso. "O time persistiu e insistiu. Temos que valorizar bastante esta vitória no final", afirmou o técnico do vice-líder da Série B.

O treinador disse que o planejamento tático para a partida na Vila Belmiro foi bem sucedido. "Tudo que a gente planejou aconteceu. Um time com jogadores de velocidade na frente, jogando no nosso erro", afirmou Carille. "A gente tinha que rodar a bola para chegar pelos lados."

Na avaliação de Pituca, o time ainda precisa de mais tranquilidade. "Às vezes, queremos decidir muito rápido", afirmou.

Carille ainda analisou a situação do Santos sobre a possibilidade de título na reta final da Série B. "Faltam 12 jogos e com 6 vitórias e 64 pontos tá garantido (o acesso)", afirmou o técnico. "E quanto mais rápido a gente chegar aos 64 pontos a gente briga por título. A gente tem time e já mostrou isso."