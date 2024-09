São Paulo busca virada contra Atlético-MG para seguir vivo na Copa do Brasil

Já no lado atleticano, o time espera os retornos de Junior Alonso (Paraguai), Guilherme Arana (Brasil), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile). Diferente do caso do São Paulo, todos chegaram a Belo Horizonte na quarta-feira. Os dois desfalques de Milito ficam por conta de Alisson Santana e Zaracho. Sem novidades, portanto.

Na partida de ida, os dois times anularam-se durante o primeiro tempo, mas a equipe comandada por Max Cubreras, auxiliar de Luís Zubeldía, teve vantagem no segundo tempo. Com estratégia de não fazer alterações até os 44 minutos do segundo tempo, o São Paulo pressionou, mas cedeu uma chance ao Atlético-MG nos minutos finais. Os atleticanos aproveitaram a rara oportunidade para criar a vantagem, com gol de cabeça do zagueiro Battaglia.

O time escalado por Zubeldía deve ser aquele considerado titular, com ausência de Alisson, fora da temporada após cirurguia, e Ferreirinha, que se recupera de uma lesão muscular. Para o jogo desta quinta-feira, o volante Santiago Longo, recém-contratado do Belgrano, não estará disponível. Ele foi apresentado nesta semana e já está regularizado na CBF, mas não pode ser inscrito no decorrer de uma fase da Copa do Brasil. A mesma regra impede que o Atlético-MG escale Deyverson e Fausto Vera.

O histórico joga a favor dos mineiros. São 15 jogos sem perder como mandante na Copa do Brasil. São doze vitórias e dois empates. A última derrota foi contra o Figueirense, em 2018, por 2 a 1. Mesmo assim, o Atlético-MG avançou nos pênaltis naquela ocasião.

Outra força atleticana é o atacante Hulk. Ele voltou de lesão justamente no jogo de ida e foi um dos destaques do time, que pouco criou no MorumBis. O jogador nunca perdeu em duelos contra o São Paulo. Em sete encontros, foram cinco vitórias e dois empates.

Uma preocupação para o jogo foi sobre o gramado da Arena MRV. Um processo de melhoria da grama do estádio durou quase um mês, desde a partida contra o San Lorenzo, dia 20 de agosto. "Trabalhamos, nesse período, com trocas localizadas do gramado em pontos onde nosso replantio deixou a desejar", explica o diretor de engenharia do Atlético-MG, Carlos Antônio Pinheiro. Também foram feitas operações para melhorar o nivelamento do piso.