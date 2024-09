Memphis Depay vai jogar a semifinal da Copa do Brasil pelo Corinthians? Entenda cenário

Memphis Depay foi apresentado à torcida do Corinthians na noite de quarta-feira, na Neo Química Arena, antes de duelo com o Juventude, pela Copa do Brasil. A partida rendeu a classificação da equipe à semifinal da competição - irá enfrentar quem passar do confronto entre Flamengo e Bahia, nesta quinta -, mas o atacante não é presença garantida na próxima fase. Isto porque o clube não conseguiu inscrevê-lo antes do fim do prazo. No entanto, ainda busca um entendimento junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O atacante holandês assinou o contrato ainda na Europa e o Corinthians corre com toda a documentação para inscrevê-lo na Copa do Brasil. A CBF permitiu que os clubes reforçassem seus elencos até a segunda-feira passada. Para contratações vindas do exterior - como é o caso de Memphis -, era até 23h59 (de Brasília). Entretanto, a última papelada, que deveria vir da Real Federação Espanhola de Futebol e do Atlético de Madrid, que defendeu antes de chegar ao Brasil, não foi entregue a tempo.

Memphis teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira, que impediu que o Corinthians o inscrevesse na Copa do Brasil. Entretanto, pelo contrato do holandês ter se iniciado na segunda-feira - como consta no sistema da entidade -, o clube tenta a última cartada para contar com o atleta na competição.

Mesmo se o Corinthians tivesse conseguido finalizar os trâmites legais, o atacante não estaria disponível para o duelo com o Juventude. O imbróglio se dá para a regularização da situação de Memphis para a semifinal. Para este futuro confronto, por enquanto, ele não poderá reforçar a equipe, pelo prazo da CBF.

Para a CBF, permitir que Memphis jogue a semifinal poderia abrir uma brecha no regulamento específico da Copa do Brasil a ser aproveitada por outros clubes no futuro. Por isso, mesmo que o departamento jurídico do clube ainda tente, não há indícios, neste momento, de que surtirá efeito a manifestação corintiana.

No Campeonato Brasileiro, o holandês já pode fazer sua estreia neste sábado, no Engenhão, contra o Botafogo. Na Copa Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra na sexta-feira.

Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians - em referência ao ano em que nasceu. Nesta quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros das torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.