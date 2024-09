Zagueiro Marquinhos aponta falta de confiança na seleção brasileira após derrota no Paraguai

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco da seleção brasileira, o zagueiro Marquinhos acredita que falta confiança para alguns jogadores para superar o momento conturbado pelo qual passa a equipe na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas, com o quinto lugar na classificação, após a derrota, por 1 a 0, sobre o Paraguai, nesta terça-feira, em Assunção.

"Eu creio que é um momento onde a confiança não está com a gente, então a gente tem que buscar essa confiança ganhando os jogos, por isso que a gente tentou frisar no último jogo e hoje não conseguimos, a gente sabe o quanto que é difícil disputar as Eliminatórias", disse o jogador ainda no gramado do Defensores Del Chaco.

"Infelizmente é um momento de algumas oscilações, entre ganhar jogos e ter performance. A gente está no momento de tentar se encaixar, de tentar se encontrar, muitas peças sendo mexidas, o professor ainda tentando encontrar a melhor forma de jogarmos, a melhor forma de atuarmos, então isso reflete também no resultado. Muitos jogadores novos também", concluiu Marquinhos.

O atacante Lucas Moura, que entrou no segundo tempo, considerou o resultado inesperado. "Tínhamos todas as condições de vitória. Estávamos bem, dominando, mas o jogador deles acertou um belo chute. A partir daí não teve mais jogo. Começaram a amarrar o jogo, entraram para defender e depois do gol ficou mais complicado. Martelamos, mas a luta continua."