Técnico invade campo na Itália, comete falta e para ataque de time adversário

É possível listar inúmeras razões para um treinador ser expulso durante uma partida de futebol. Mas é muito improvável que essa lista inclua um cenário onde o técnico invade o campo e ainda faz uma falta no jogador adversário. E foi exatamente esse caso aleatório que aconteceu em jogo entre Subbiano e Pontassieve, válido pela 6ª divisão da Itália.

O lance aconteceu em um contra-ataque armado pelo Pontassieve. O meio-campista Bourezza partia em direção ao campo adversário quando o marcador do Subbiano escorregou e o campo ficou livre para o meia concluir a jogada e sair cara a cara com o goleiro.

Mas a arrancada de Bourezza foi interrompida de forma surpreendente pelo treinador Alessio Guidotti, que deixou sua área técnica, entrou no gramado e deu um toque sutil nas pernas do jogador. O meia do Pontassieve foi derrubado e o bandeira assinalou na hora a infração apontando para Guidotti.

Para piorar, o lance ganhou ainda mais repercussão porque a partida estava 0 a 0 e terminou com o placar zerado. A jogada de Bourezza poderia ter terminado em um possível gol, que daria os três pontos ao Pontassieve.

Após a falta, um vídeo mostra o técnico levantando os braços e insinuando que não teria cometido nenhuma falta ou infração no lance. Mas a árbitro foi prontamente na direção do treinador e o expulsou.

A situação gerou uma grande confusão com os atletas do time prejudicado, que partiram para cima do técnico adversário e, por pouco, não chegaram às vidas de fato. O vídeo que flagrou o lance corta antes de toda a cena ser concluída.