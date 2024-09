Seleção de futsal faz 1º treino em Bukhara e Marlon vê equipe 'super confiante' para o Mundial

Pentacampeã mundial de futsal, a seleção brasileira fracassou nas duas últimas edições e tentará a redenção a partir de sábado, na competição do Casaquistão. Nesta quarta-feira, a equipe nacional treino pela primeira vez em Bukhara, palco dos jogos do Brasil na fase de grupos, e Marlon revelou que a equipe está "super confiante" em realizar uma grande competição.

Apenas na terceira posição na Copa do Mundo da Lituânia, em 2021, o Brasil abrirá a atual edição diante de Cuba, no sábado, e a ordem é já largar com um grande resultado para ganhar embalo e motivação rumo ao título que não vêm faz 12 anos.

"Estar na cidade onde a gente vai estrear e jogar realmente é diferente. Eu acho que a gente vem para cá super confiante pelo trabalho que a gente realizou durante todos esses dias", afirmou Marlon, presente no bronze da Lituânia. "Hoje é mais um dia de se preparar para esse primeiro jogo que é bastante importante, que gera um pouco de ansiedade, de nervosismo por ser uma estreia. Mas temos uma equipe que está com total confiança para fazer um bom jogo, uma boa estreia", comentou o fixo da seleção.

O Brasil está no Usbequistão há uma semana e vem embalado por duas vitórias contra a seleção local, por 9 a 2 e 5 a 2, no sábado e domingo, respectivamente, mas na cidade de Tashkent. Na visão de Marlon, essa preparação no país é de grande valia.

"Acho que a primeira semana a gente sofreu bastante com adaptação. A gente teve uma crescente muito grande nos treinamentos. A cada dia que está passando, percebemos que a gente está um pouco mais entrosado, principalmente a bola parada que é uma coisa importante que a gente também aperfeiçoou", disse. "Cada dia está um pouco melhor e vejo que vai melhorar. Acredito que durante a próxima semana e nos primeiros jogos vamos usar isso para crescer."

A adaptação ao país também se faz necessária para que a seleção brasileira não fracasse em sua dura missão de se reencontrar com a medalha de ouro. "A gente sofreu muito nos primeiros dias, acho que quase todo mundo dormiu pouquíssimo. Há dois dias estou melhor, durmo melhor. Estou um pouco mais adaptado e pelo que converso com os outros companheiros, eles também estão", revelou Marlon. "Foi muito importante a gente ter vindo antes para passar por essa fase, essa adaptação e eu acho que daqui pra frente tudo vai se encaixar melhor."

Como parte do preparativo, a seleção brasileira de futsal treina nesta quinta-feira no Complexo Esportivo Universal de Bukhara, palco da estreia, no sábado (dia 14), contra Cuba.