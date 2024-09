Laquintana exalta grandeza do Santos e mira recolocar time na Série A do Brasileiro

O Santos apresentou, nesta quarta-feira, o uruguaio Ignácio Laquintana de forma oficial para a torcida. O jogador, que já entrou em campo, e sentiu o peso de vestir a camisa do Santos na vitória sobre o Brusque, disse estar diante de um grande desafio na carreira.

"O Santos é diferente, tem uma torcida muito grande, uma pressão. Aqui terei uma maior responsabilidade, mas estou pronto para isso. Quero colocar o clube no lugar em que ele merece estar, que é a Série A", afirmou o jogador que chegou por empréstimo até o final do ano do Red Bull Bragantino e espera aproveitar o curto espaço de tempo para permanecer na Vila.

"Aqui quero ter o meu espaço e vestir essa camisa. É ter confiança em mim e também o apoio do grupo. Como todo jogador uruguaio, vou dar o meu máximo pela equipe. Seria lindo ficar aqui no Santos ao final do meu contrato", comentou o jogador que vai usar a camisa 66.

Na coletiva, Laquintana comentou sobre as suas características e afirmou estar pronto para cumprir as determinações do técnico Fábio Carille. "O meu forte é a velocidade, jogar para o ataque buscando sempre o gol, e tentar o um contra um."

Com 25 anos, o reforço disse que Neymar é a sua maior referência no esporte e comentou que o fato de o jogador ter sido revelado no Santos foi um incentivo. "É meu ídolo de infância e um jogador fantástico. No Uruguai a minha referência sempre foi o Suárez".

Laquintana deve ganhar uma nova chance de ser relacionado para a rodada do final de semana. No domingo, o Santos recebe o América-MG às 16h, na Vila Belmiro. Com 43 pontos, a equipe ocupa a vice-liderança da competição. O primeiro lugar é do Novorizontino (44).