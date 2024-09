Corinthians enfrenta Juventude por vaga na semi da Copa do Brasil com Memphis na cabeça

Tomado pela euforia do anúncio da contratação do atacante holandês Memphis Depay, o torcedor do Corinthians sonha com dias melhores, mas restam muitos passos para transformar a atual realidade do clube. A missão mais urgente é passar pelo Juventude no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 21 horas desta quarta-feira, na Neo Química Arena, depois da derrota por 2 a 1 no Alfredo Jaconi.

O time comandado por Ramón Díaz precisa vencer por vantagem de dois gols para avançar direto à semifinal ou de um triunfo por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, Qualquer empate classifica a equipe de Caxias do Sul.

Esperado em Itaquera para ser apresentado à torcida nesta quarta, Memphis não pode jogar a Copa do Brasil, nem mesmo se o Corinthians passar de fase, já que não houve tempo para inscrevê-lo no torneio até segunda-feira, prazo final para inscrições.

A diretoria corintiana tentou uma última cartada e argumentou que não teve culpa, pois o registro não aconteceu em razão de um atraso da Federação Espanhola e do Atlético de Madrid, último clube do holandês, no envio de documentos. Segundo apurou o Estadão, contudo, o entendimento, tanto do clube paulista, quanto da CBF, é de que não há possibilidade de reverter a situação.

Já o meia peruano André Carrillo, outro reforço anunciado nesta semana, foi registrado a tempo e estará disponível para jogar as semifinais caso o time do Parque São Jorge consiga reverter a desvantagem frente ao Juventude nesta quarta. Ele também estará na Arena.

Sem os novos contratados à disposição, Ramón Díaz também não conta com Cacá e Matheuzinho, suspensos. A tendência é que o argentino leve a campo um time bastante parecido com o que venceu o Flamengo por 2 a 1 na rodada anterior do Brasileirão, com Caetano na vaga de Cacá. Matheuzinho foi reserva contra os rubro-negros.

Outra diferença na escalação inicial deve ser a presença de Yuri Alberto no lugar de Héctor Hernández, que foi substituído aos sete minutos do duelo com os flamenguistas por causa de lesão leve na coxa direita. O espanhol voltou a treinar com bola, mas não deve começar jogando.

Do outro lado, o Juventude chega para o compromisso na Neo Química Arena reforçado por nomes que estavam no departamento médico e foram liberados. Estão de volta o lateral-direito Ewerthon, o zagueiro Lucas Freitas, o volante Thiaguinho e o meia Mandaca. Já o zagueiro Rodrigo Sam é baixa por causa de uma lesão no púbis.

A equipe gaúcha tem sido uma pedra no sapato dos corintianos. Nos últimos quatro duelos com o time paulista, venceu dois e empatou dois. A última vitória alvinegra foi por 2 a 0, no Brasileirão de 2022, ano em que o Juventude caiu para a Série B.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X JUVENTUDE

CORINTHIANS - Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano; Fagner, Charles, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo (Thiaguinho), Jadson e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Ronie Carrillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.