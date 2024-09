Seleção brasileira desembarca em Bukhara para estreia na Copa do Mundo de futsal do Usbequistão

Maior campeã da Copa do Mundo de futsal, com cinco títulos, a seleção brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira em Bukhara, no Usbequistão, onde estreia na edição de 2024 da competição no sábado, às 9h30 (de Brasília), contra Cuba.

A delegação estava na capital do país, Tashkent, onde disputou e venceu dois amistosos contra a seleção anfitriã. No primeiro jogo, o Brasil ganhou por 9 a 2 e na segunda partida o placar foi de 5 a 2. À tarde, os brasileiros treinaram no Centro Olímpico de Bukhara.

Uma das favoritas ao título, a seleção brasileira tenta se recuperar das últimas campanhas frustrantes. Em 2016, na Colômbia, ficou fora do pódio pela primeira vez ao ser eliminada nas oitavas de final pelo Irã. Na última edição, em 2021, na Lituânia, ficou em terceiro lugar depois de ser derrotada pela Argentina na semifinal. O último título foi em 2012, na Tailândia.

"O título nos escapou em duas Copas. Não podemos deixar isso acontecer de novo", afirmou o ala Dyego em entrevista à Fifa. "Temos que colocar o Brasil onde ele pertence: o topo do pódio."

O ala, apontado como um dos melhores do mundo no um contra um, disse acreditar que o Brasil está mais bem preparado agora do que há três anos. "Desta vez tivemos um time mais estruturado, nossos jogadores estão mais habituados a jogar uns contra os outros."

A Copa do Mundo terá 24 seleções, divididas em seis grupos de quatro equipes. O Brasil está no Grupo B, com Cuba, Croácia e Tailândia. Os dois melhores de cada grupo mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final. A decisão e a disputa do terceiro lugar acontecem no dia 6 de outubro.