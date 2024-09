São Bernardo reage e empate com Remo pelo quadrangular da Série C

Depois de levar um susto, ao sair atrás por dois gols, o São Bernardo mostrou poder de recuperação ao empatar por 2 a 2 com o Remo, nesta segunda-feira, no Primeiro de Maio, pela segunda rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

O empate foi justo e o time paulista alcançou seu primeiro ponto na segunda fase, mas se manteve três atrás do Remo, no G-2 do Grupo B, e que segue invicto, com quatro pontos. O Volta Redonda lidera com quatro e melhor saldo de gols: 2 a 1 - e o Botafogo-PB tem um ponto.

O artilheiro Ytalo fez o primeiro gol remista aos 40 minutos da etapa inicial. O visitante ampliou logo aos dois minutos do segundo tempo, com Raimar. Depois disso, o São Bernardo foi para cima, diminuiu com Helder, aos 13, e empatou com Kauã Jesus, aos 39.

No sábado, o São Bernardo volta a jogar em casa, desta vez diante do Botafogo-PB, enquanto o Remo receberá o Volta Redonda, no Mangueirão, que deve ter um grande público.