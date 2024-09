Nelsinho Baptista admite preocupação com início do 2º turno da Ponte Preta na Série B

O técnico Nelsinho Baptista não está satisfeito com o início do segundo turno da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, ou seja, 18 pontos disputados, o time conquistou apenas três e ainda não venceu, abaixo da meta do treinador. Na segunda-feira, perdeu para a Chapecoense, em Campinas (SP), por 2 a 0.

"Nossa meta era atingir pelo menos nove pontos nos seis primeiros jogos do returno (segundo turno). Fizemos só três pontos. É preocupante. Estamos trabalhando e conversando com os jogadores, procurando tirar algumas dificuldades e ajudar", explicou o treinador.

Nelsinho Baptista afirmou que o trabalho tem sido bom e que o time precisa enfrentar o mau momento com tranquilidade. "O treinamento tem sido muito bom, mas, infelizmente, não conseguimos levar para o jogo. O futebol é feito de resultados e temos que estar preparados para esses momentos", projetou.

O experiente treinador também descartou qualquer problema extracampo, mas citou os constantes desfalques. "Não temos problemas. Se você for fizer uma análise dos jogos, não conseguimos repetir um time. Sempre tivemos problemas, e de peças principais, com um peso para o grupo em campo. Acho que esse é o principal problema que temos", afirmou.

No jogo de segunda-feira, Nelsinho não pôde contar com o meia Elvis, suspenso, e o atacante Jeh. Elvis voltará ao time, mas o atacante sofreu uma lesão muscular e será reavaliado. E agora terá o desfalque do zagueiro Sérgio Raphael, que foi expulso.

Com a derrota para a Chapecoense, a Ponte Preta chegou há seis jogos sem vencer, sendo três empates e três derrotas. Com isso, aparece em 14º, com 29 pontos, quatro a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 25 pontos.

O time paulista volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Ituano, novamente no estádio Moisés Lucarelli, pela 26ª rodada. O adversário tem 25 pontos, em 16º lugar, sendo portanto um confronto direto.