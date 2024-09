Memphis Depay ainda pode ser inscrito pelo Corinthians na Copa do Brasil? Entenda

Memphis Depay foi anunciado oficialmente como novo jogador do Corinthians nesta segunda-feira, após negociações lideradas por Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. O atacante teve sua situação regularizada nesta terça-feira e pode estrear já no sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, no entanto, não foi inscrito na Copa do Brasil - o time alvinegro encara o Juventude pela partida de volta nas quartas de final.

Aos 30 anos, Memphis chega como a contratação midiática bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time, que reservou R$ 57 milhões para a negociação. No entanto, só poderá reforçar a equipe nas disputas da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a inscrição de novos atletas para a Copa do Brasil se encerrou nesta segunda-feira, e não permite que o atleta esteja disponível para reforçar o elenco.

Para transferências internacionais, o prazo para ser regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da CBF (BID) se encerrou às 23h59 desta segunda-feira, como determina a própria Fifa. O contrato do atleta só passou a constar no registro da entidade na manhã desta terça-feira. O clube não conseguiu o envio dos documentos da Federação Espanhola e do Atlético de Madrid - última equipe que o holandês defendeu antes da chegada ao País - a tempo de inscrevê-lo na competição nacional.

Segundo apurou o Estadão, o entendimento, tanto do Corinthians, quanto da CBF, é de que não há possibilidade de reverter a situação. Dessa forma, mesmo se o clube avançar à semifinal da Copa do Brasil - foi derrotado pelo Juventude na partida de ida, por 2 a 1, e decide a classificação na Neo Química Arena -, não terá o reforço de Memphis. Ramón Díaz só poderá contar com o atacante na Sul-Americana e Brasileirão.

No Campeonato Brasileiro, o holandês já pode fazer sua estreia neste sábado, no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo; na Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra nesta sexta-feira. Ele será apresentado ao torcedor no duelo com o Juventude, no entanto, após ter toda sua situação regularizada e o contrato firmado ainda na Europa.

Memphis terá contrato até dezembro de 2026 e custará cerca de R$ 70 milhões aos cofres alvinegros - impulsionado pelo aporte da casa de apostas. A marca garantiu ao clube que poderá arcar com os valores acordados em julho, mesmo com a investigação em curso contra Darwin Filho, pela Polícia Civil.

O reforço holandês, que teve passagens por Espanha, Inglaterra e França ao longo de sua carreira, chega como a contratação midiática bancada pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do time, mas também deve ser útil no esquema tático de Ramon Díaz na reta final desta temporada.

Ao longo de sua carreira, o atacante atuou principalmente como ponta-esquerda e centroavante. No Atlético de Madrid, passou maior parte do tempo na reserva - também sofreu com constantes lesões musculares, que encurtaram sua passagem. Quando entrou, seja como titular ou no decorrer da partida, jogou como um segundo atacante, pelo lado esquerdo do campo.

Pelo Lyon, onde viveu o melhor momento da carreira, chegou a somar 20 gols e 12 assistências na temporada 2020/2021 do Campeonato Francês. "Que seja o início de uma brilhante trajetória e parceria de sucesso. Após intensos dias de negociações e busca por alternativas viáveis, concluímos uma operação que buscou ter o peso que o clube merece, mostrou a ambição que o Corinthians não pode perder", escreveu Soldado, que liderou as negociações.