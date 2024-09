Maxime Dominguez é apresentado pelo Vasco e já mira clássico com o Fla: 'Tem que ganhar'

Contratado após a lesão do meia Adson, o suíço Maxime Domínguez concedeu a sua primeira entrevista como atleta do Vasco na manhã desta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa. O jogador, que vai usar a camisa 26, assinou com o clube por dois anos e já projetou o próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro, que é o clássico com o Flamengo. Para a partida desta quarta, diante do Athletico-PR, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ele não tem condições de atuar por não ter sido inscrito no prazo.

"É um confronto muito grande e de muita rivalidade. É o tipo de jogo em que você tem que ganhar. E a torcida pode ter certeza de que vamos fazer de tudo para conseguir a vitória", afirmou o jogador.

Revelado pelo Servette, da Suíça, Maxime vem de duas temporadas em Portugal com a camisa do Gil Vicente. Essa vai ser a sua primeira passagem no futebol da América do Sul. Sobre o Brasil, ele elogiou a qualidade das equipes e disse estar pronto para o desafio.

"Gosto do futebol brasileiro. Muita técnica e intensidade. Um tipo de futebol que me identifica. Quero ter uma adaptação rápida para poder jogar o mais rápido possível. Estou pronto para jogar e agora a decisão é da comissão técnica."

Em sua chegada, o reforço já conversou com os companheiros Payet e Philippe Coutinho para se ambientar. Na entrevista, ele mostrou ainda a sua versão poliglota e respondeu algumas perguntas em português. Como fala vários idiomas, acredita que isso pode ajudar na sua integração com o elenco.

"Tenho pai espanhol e mãe que nasceu na suíça. Falo alemão, inglês, francês e um pouco de português. Acredito que em dois, três meses, vou conversar perfeitamente", disse.

Na sua apresentação, o reforço demonstrou conhecimento pela história do Vasco e citou Edmundo, Romário e Roberto Dinamite como referências. Na entrevista, ele aproveitou ainda para comentar sobre o seu estilo de atuar.

"Gosto de jogar com a bola e sou tecnicamente bom. Posso atuar tanto no meio como pelo lado direito. No futebol atual é importante saber atuar em posições diferentes. A torcida pode ter certeza de que eu vou dar o máximo", disse.