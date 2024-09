Laura Pigossi não confirma favoristismo e perde da 230ª do mundo na estreia de torneio esloveno

Sexta cabeça de chave e 135ª do mundo, a tenista brasileira Laura Pigossi não conseguiu confirmar seu favoritismo nesta terça-feira e foi eliminada pela italiana Nuria Brancaccio por 2 sets a 0 (duplo 6/4) na estreia do Torneio de Ljubljana, disputado no saibro, na Eslovênia.

Em seu primeiro jogo contra a 230ª do ranking, a brasileira falhou em momentos importantes do confronto que durou 2h01. Pigossi conseguiu confirmar somente 4 de 11 break points contra a italiana e viu a rival derrubar seu saque em 6 das 7 oportunidades.

Com o novo revés, a segunda brasileira mais bem colocada no ranking mundial (atrás apenas de Beatriz Haddad Maia) acumula a quarta derrota em estreias nos últimos quatro torneios disputados.

WILD TAMBÉM CAI NA ESTREIA

Número 98 do mundo e 2 do Brasil, Thiago Wild também foi derrotado por um adversário de ranking bem inferior e foi eliminado pelo francês Gabriel Debru, 276º do mundo, que marcou 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), na estreia do Challenger de Szczecin. O torneio polonês não integra o circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).