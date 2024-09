De Bruyne dispara contra time da Bélgica: 'Coisas inaceitáveis'

A comparação a 2018 faz referência ao grande momento da seleção da Bélgica na Copa do Mundo disputada naquele ano, na Rússia. Na ocasião, os belgas alcançaram a melhor campanha da sua história num Mundial, com o terceiro lugar - eliminaram o Brasil nas quartas de final. Atingiram também o topo do ranking da Fifa.

Desde então, os belgas vêm decepcionando a torcida e os admiradores da chamada "geração de ouro". E, curiosamente, a França vem sendo o grande algoz dos belgas nas principais competições. Mesmo em 2018, os franceses levaram a melhor na semifinal. Na última Eurocopa, disputada entre junho e julho deste ano, a Bélgica foi despachada pela França nas oitavas. E, na segunda, os franceses levaram a melhor na Liga das Nações.

Técnico da equipe belga, Domenico Tedesco minimizou as declarações do seu principal jogador. "De Bruyne tem uma mentalidade de vencedor", declarou. "Ele é mais emocional e estava decepcionado, por isso que às vezes pode dizer essas coisas."