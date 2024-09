Haas anuncia Bearman para substituir Magnussen no GP do Azerbaijão de Fórmula 1

O jovem Oliver Bearman foi anunciado em julho como novo piloto da equipes Haas para a temporada 2025 da Fórmula 1. O britânico, contudo, fará sua estreia bem antes do esperado. Nesta sexta-feira, o time americano confirmou que Bearman será o substituto do dinamarquês Kevin Magnussen no GP do Azerbaijão, no dia 15 deste mês.

O piloto de 19 anos fará sua estreia antecipada pela Haas porque Magnussen terá que cumprir suspensão de uma corrida por ter acumulado penalidades demais nos GPs nos últimos meses. Curiosamente, essa troca será realizada de forma definitiva na próxima temporada, quando Bearman assumirá um dos assentos da equipe, justamente no lugar de Magnussen, que só tem contrato até o fim do ano e já foi avisado de que não terá seu vínculo renovado para 2025.

"É definitivamente mais desafiador entrar na corrida como piloto reserva, com tempo de preparação limitado e assim por diante, mas estou na posição privilegiada de ter feito isso no início do ano com a Ferrari, então posso pelo menos contar com essa experiência", afirmou o jovem britânico, que surpreendeu no início da temporada.

Bearman fez sua estreia numa corrida de F-1 no início da temporada. Piloto da academia da Ferrari, ele havia sido convocado para substituir o espanhol Carlos Sainz Jr, que tinha sofrido uma crise de apendicite, no GP da Arábia Saudita. Mesmo sem experiência na categoria, o britânico chegou em sétimo lugar, chamando atenção de todas as equipes.

Bearman, que compete atualmente na Fórmula 2, é um dos dois pilotos reservas da Haas. O outro é o brasileiro Pietro Fittipaldi, que vem disputando a temporada completa da Fórmula Indy. O neto de Emerson Fittipaldi terá uma corrida em Nashville, nos Estados Unidos, justamente no fim de semana do GP do Azerbaijão.