André exalta Dorival 'paizão' e vê seleção assimilando ideias do treinador

A poucas horas de entrar em campo como titular da seleção brasileira, o volante André está confiante na recuperação da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogador, ex-Fluminense, acredita que o grupo começou a assimilar as ideias do técnico Dorival Júnior, a quem chama de "paizão" em seu relacionamento com o grupo da seleção.

"O Dorival é um cara sensacional, que procura também saber como estão as pessoas. Um treinador que tem as suas ideias, um treinador ofensivo também. Um cara fora da curva, por tudo que já ganhou, por tudo que já viveu. Então, ele tem um perfil de paizão também. É um cara do bem. E tenho certeza que por tudo que ele já viveu, tudo que ele já conquistou, ele está passando para o time e o time está começando a entender isso", afirmou.

Em sua 12ª convocação para a seleção, André deve disputar nesta sexta-feira, contra o Equador, sua sexta partida pela equipe. Desta vez, o volante se apresenta com uma experiência internacional. No sábado passado, o jogador de 23 anos estreou com a camisa do Wolverhampton no futebol inglês, após anos defendendo o Fluminense, pelo qual foi campeão da Copa Libertadores do ano passado.

Neste retorno ao Brasil, André se surpreendeu com o apoio da torcida em Curitiba nos últimos dias. O retorno da seleção às Eliminatórias acontecerá no estádio Couto Pereira, do Coritiba, na capital paranaense. "Queria agradecer ao torcedor aqui, marcando presença, todo dia aqui no hotel, mostrando todo o seu apoio. Sabemos da importância deles e é importante saber que eles estão com a gente nesse momento que a seleção está passando. Então, fica aqui o meu agradecimento, pode ter certeza que vamos dar o nosso máximo para retribuir dentro de campo."

A seleção vive momento difícil nas Eliminatórias, sem vencer há quatro jogos. Ocupa, assim, a modesta sexta colocação da tabela. Nesta sexta, enfrentará o Equador, que aparece em quinto. E André prevê dificuldades contra o rival.

"O Equador é uma equipe que está surgindo novos talentos, mas o time vem bem, está fazendo bons treinamentos. Tenho certeza que com o apoio da nossa torcida, vamos fazer um grande jogo em busca dessa vitória. Não estamos em uma situação muito boa na tabela, sabemos disso, mas vamos trabalhar muito para conseguir essa vitória, voltar a vencer nessas Eliminatórias e subir na tabela", disse o volante.