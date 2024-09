Sabalenka supera Navarro e torcida contra e disputa final do US Open pelo 2° ano seguido

A belarussa Aryna Sabalenka se classificou nesta quinta-feira para a final do US Open, o último Grand Slam do ano, ao vencer a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h33 de jogo. No ano passado, Sabalenka perdeu a final em Nova York para a americana Coco Gauff.

Campeã do Aberto da Austrália no início do ano, Sabalenka não deu chances para Navarro no início da partida. Com saque constante e boa variedade de golpes, a belarussa venceu a primeira parcial com facilidade, ao marcar 6/2.

Empurrada pela torcida, Navarro veio mais consistente para o segundo set. A americana teve o saque quebrado e viu a rival abrir 3/2. Devolveu a quebra apenas no décimo game, quando Sabalenka sacou para fechar a partida, mas falhou. Embalada, Navarro sacou e fez 6/5, mas Sabalenka confirmou seu saque e levou a disputa do set para o tie-break.

A número 2 do mundo começou o tie-break levando um susto, com a norte-americana abrindo 2 a 0. Mas com golpes potentes e lindas paralelas, Sabalenka emplacou sete pontos diretos para voltar à decisão um ano depois.