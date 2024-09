Ponte Preta tem plano aprovado para pagar R$ 18 milhões de dívidas em dez anos

A Ponte Preta continua o processo de reestruturação de sua dívida e teve uma boa notícia nesta semana. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF homologou e aprovou o Plano de Parcelamento Coletivo de débitos que somam R$ 18 milhões.

Com isso, o clube paulista pagará as dívidas a jogadores, técnicos, agentes e clubes em um período de até dez anos. Apesar desse tempo limite, a Ponte Preta trabalha com o objetivo quitar 20% da dívida até o final de 2025.

Outro fator importante é que a Ponte Preta não corre mais riscos de sofrer punições desportivas por conta de dívidas anteriores. No fim da temporada passada, o clube chegou a sofrer um 'transfer ban', um mecanismo de punição criado pela Fifa que impede o registro de reforços.

Há cinco jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta figura no 14º lugar com 29 pontos. O time terá dois jogos em casa para se reabilitar, diante de oponentes na luta contra a queda na tabela de classificação.

Encara a Chapecoense na segunda-feira, às 21h30, pela 25ª rodada e, na sexta-feira seguinte (13), às 21h30, enfrenta o Ituano. Ambos os adversários somam 22 pontos, mas o time de Itu ocupa o 18º lugar por ter mais vitórias (6 a 4).