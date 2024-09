Neymar critica ausência de Rodrygo entre os 30 indicados à Bola de Ouro: 'Mínimo Top 5'

Após o anúncio dos 30 jogadores indicados à Bola de Ouro feito pela revista France Football na quarta-feira, chamou atenção a falta do atacante Rodrygo, brasileiro companheiro de Vinícius Júnior e Jude Bellingham no Real Madrid, entre os concorrentes. A ausência gerou críticas de torcedores e também de Neymar, que foi às redes sociais questionar a lista da premiação.

O atleta compartilhou uma foto de Rodrygo com a camisa da seleção brasileira, onde atuam juntos, em seu perfil no Instagram, e escreveu: "Mínimo Top 5 do mundo! Craque". O jogador do Real Madrid é quem atua com a 10 de Neymar quando o artilheiro da seleção não pode representar o País.

Antes disso, o próprio Rodrygo já tinha ironizado a situação. O atacante publicou seis fotos em que aparece em conquistas marcantes do Real Madrid na última temporada. Entre elas, estão imagens com a taça da Supercopa da Espanha, da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Rodrygo colocou um emoji de risada e outro com um homem levantando as mãos, questionando a decisão do prêmio.

Não é a primeira vez que o jogador do clube merengue vai a público expressar sua indignação com algo. Há poucas semanas, a equipe de comunicação de Rodrygo publicou no canal oficial do atleta no WhatsApp uma postagem em que incluía a inicial do atacante no trio de ataque do Real Madrid. "Falaram do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas a essa sigla vão ter que adicionar o R de Rodrygo", escreveu. A frase foi apagada pouco depois.

Aos 23 anos, Rodrygo fez boa temporada pelo clube espanhol. Foram 51 jogos no último ano, nos quais marcou 17 gols e nove assistências. Foi responsável por um gol e uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e marcou cinco gols na Liga dos Campeões - dois deles em cima do Manchester City, algoz do clube na edição anterior do torneio, nas quartas de final.

Vini Jr., que atua com Rodrygo no time espanhol, foi o único brasileiro a aparecer na lista dos 30 indicados à Bola de Ouro. Junto com Rodri e Jude Bellingham, o atleta é um dos favoritos a levar a principal premiação cedida pela France Football. Há brasileiros em outras categorias. Entre as candidatas à Bola de Ouro feminina, estão Tarciane e Gabi Portilho. Arthur Elias concorre como melhor técnico de uma equipe feminina.