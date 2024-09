Mbappé sobre recepção em volta ao Parque dos Príncipes: 'Não me importo'

A França foi eliminada na fase de grupos da edição passada da Liga das Nações e não foi bem na Eurocopa, apesar de cair apenas nas semifinais com a Espanha. A fase conturbada da seleção seria outro motivo para críticas.

"Nós vencemos esse torneio, e no final da partida eu nem senti que tínhamos ganhado um troféu. Quando não vencemos, fomos incendiados. Eu senti como se estivesse em uma bolha só minha", reconheceu.

"Sobre críticas com a seleção da França, não sei o que eles pensam (torcedores e jornalistas), não percebo mais, só venho e jogo. O que as pessoas pensam é a menor das minhas preocupações. Você não pode agradar a todos e sempre haverá discussões."

E nada de abrir o Grupo 2 com sentimento de vingança após os resultados ruins da edição passada. "O que aconteceu no ano passado, aconteceu. Isso vai me ajudar a evitar cometer os mesmos erros, mas não estou atrás de vingança. Talvez seja a idade, estou aprendendo que não existe vingança, mas tudo o que passou vai me ajudar neste ano."