Éder Militão acusa dores musculares e é cortado da rodada das Eliminatórias na seleção

O técnico Dorival Júnior não para de receber notícias ruins para sua estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas. Um dia após perder o centroavante Pedro, que vinha treinando entre os titulares, o comandante da seleção brasileira se viu obrigado a cortar o zagueiro Éder Militão, com dores musculares.

De acordo com a CBF, Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense. Nesta quinta-feira, após a realização de exame clínico e ressonância magnética no atleta, foi constatada uma pequena lesão muscular na coxa direita.

"O atleta foi desconvocado das duas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias. A CBF se solidariza com o atleta neste momento e deseja pronto restabelecimento", informou a entidade em nota oficial.

A seleção brasileira encara o Equador nesta sexta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, e Dorival Júnior vai ser obrigado a promover um novo parceiro ao experiente Marquinhos. O jovem Beraldo, que atua com o titular no Paris Saint-Germain deve ser o escolhido. Mas Gabriel Magalhães também pode aparecer.

Com a proximidade da partida, um convocado como substituto de Éder Militão ficaria à disposição somente para a visita ao Paraguai, na próxima terça-feira, em Assunção. André, volante que estava no Fluminense e foi negociado ao Wolverhampton, da Inglaterra, também pode ser utilizado na defesa, o que minimiza a preocupação de Dorival Júnior para a escalação e reserva desta sexta-feira, no Couto Pereira.