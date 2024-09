Atual campeã, Espanha empata com Sérvia na Liga das Nações; Cristiano Ronaldo chega a 900 gols

Sensação da Europa há algum tempo, a seleção da Espanha iniciou sua defesa do título da Liga das Nações - é campeã da Eurocopa também - vendo sua sequência de cinco vitórias consecutivas chegar ao fim. Diante de uma forte marcação da Sérvia e sem o astro Rodri, suspenso, os comandados de Luis de la Fuente apenas empataram, por 0 a 0, no Estádio Marakana, em Belgrado. A quinta-feira marcou, ainda, emocionante festa dos portugueses em Lisboa para homenagear o aposentado zagueiro Pepe e com celebração do 900º gol da história de Cristiano Ronaldo, na vitória por 2 a 1 sobre a vice-campeã Croácia.

O técnico Luis de la Fuente não quis saber de descanso para seus principais jogadores na seleção da Espanha. A ordem era abrir a temporada com bom resultado e apresentação e os principais titulares da vitória sobre a Inglaterra, por 2 a 1, na Eurocopa, estavam em campo. As novidades foram Raya e Zubimendi (reservas na Euro) e Ayoze Pérez na frente.

O goleiro Unai Simon e o atacante Morata não puderam jogar por lesões, e o astro do meio-campo, Rodri, teve de cumprir suspensão da Uefa por entoar cânticos provocativos após a conquista do título da Euro. Volta no domingo, diante da Suíça, em Zurique, pela segunda rodada.

Com a formação titular praticamente inteira, a ordem era manter a boa fase diante de uma oponente sem ganhar há cinco jogos e com escalação totalmente defensiva. Mas o ferrolho sérvio em Belgrado dificultava as ações espanholas e a primeira etapa era muito truncada e sem oportunidades claras.

Apenas após os 30 minutos que a Espanha conseguiu impor sua superioridade e começou a mandar no jogo. Ruiz mandou pelo alto e Pérez parou no goleiro Rajkovic. Em rara chance, a Sérvia desperdiçou oportunidade de ouro de abrir o marcador. Jovic saiu cara a cara com Raya e mandou para fora.

Susto superado em Belgrado, os espanhóis voltaram a decepcionar no setor ofensivo, desta vez com Dani Olmo e Fabián Ruiz falhando na pontaria, mandando para fora e levando um frustrante empate sem gols ao intervalo.

De la Fuente manteve a escalação, crente que o time chegaria ao gol. Mas o paredão defensivo era gigante e as chances, escassas. A partida ainda era repleta de entradas duras e o treinador optou por mexer na escalação para não perder titulares por expulsão.

As jogadas individuais do garoto Lamine Yamal eram a aposta espanhola. O atacante até conseguia se livrar dos marcadores, mas os lances de perigo não terminavam da maneira esperada. Já na reta final da partida, De la Fuente resolveu apostar em Joselu e Ferrán Torres na frente e o centroavante quase anota no primeiro lance. A cabeçada passou raspando. A Espanha lutou até o fim, mas não conseguiu balançar as redes sérvias. Pela mesma chave, a Dinamarca fez 2 a 0 na Suíça.

HOMENAGEM A PEPE E 900 GOLS DE CRISTIANO RONALDO

No primeiro jogo sem o zagueiro Pepe, que anunciou recentemente sua despedida dos gramados, os torcedores portugueses fizeram um belo mosaico/bandeira para prestar homenagem ao defensor no Estádio da Luz, em Lisboa. No campo ao lado dos ex-companheiros de seleção, o jogador cantou empolgado o hino nacional. E viu a festa ficar completa com o 900º gol da carreira de um emocionado Cristiano Ronaldo, na vitória sobre a vice-campeã Croácia por 2 a 1.

Em campo, Cristiano Ronaldo estava com a faixa de capitão, enquanto o amigo croata de Real Madrid, Luka Modric, era a esperança da seleção adversária. Ambos trocaram flâmulas das seleções antes de a bola rolar.

O começo foi arrasador e logo aos 6 minutos a seleção da casa abriu vantagem. Bruno Fernandes serviu Dalot, que dominou e bateu entre as pernas de Livakovic. O goleiro impediu que Cristiano Ronaldo anotasse seu 900º gol da carreira com bela defesa com o pé aos 21 minutos.

Na segunda oportunidade, contudo, o astro alcançou a marca. O atacante apareceu entre os defensores e apenas tirou do goleiro com toque de pé direito. Celebrou, emocionado, sem segurar as lágrimas e ajoelhado, depois com braços aos céus. Recebeu abraço de todos os companheiros e foi ovacionado pela torcida. Modric bateu raspando e Dalot anotou seu segundo na partida, desta vez contra, diminuindo para a Croácia antes do intervalo.

O placar se manteve até o fim do segundo tempo graças a grandes intervenções dos goleiros e por falhas na hora de mandar às redes dos atacantes, em etapa totalmente aberta e repleta de oportunidades claras. Substituído aos 42 minutos, Cristiano Ronaldo foi aplaudido de pé em linda festa. No outro jogo do grupo, a Polônia fez 3 a 2 na casa da Escócia com gol decisivo de pênalti aos 52 do segundo tempo, de Zalewski.