Técnico do Guarani exalta vitória sobre o Coritiba, mas pede 'foco e pés no chão'

Apesar de mais uma importante vitória do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Allan Aal fez questão de lembrar que ainda falta muito para o time conquistar seu objetivo de permanecer na divisão. Ao mesmo tempo, comemorou bastante o triunfo por 2 a 1 diante do Coritiba na noite de terça-feira, em Campinas (SP).

"São jogos muito difíceis, o nível de concentração precisa ser muito alto. Não podemos relaxar. Temos de valorizar a vitória, mas deixar a euforia para a torcida. Aqui é manter o foco, os pés no chão. Estamos no caminho, mas ainda temos que buscar o nosso objetivo", alertou.

No jogo diante do Coritiba, João Victor abriu o placar no fim do primeiro tempo. Matheus Frizzo empatou no começo da etapa final, mas apenas dois minutos depois Gabriel Bispo garantiu a vitória.

Mesmo com a vitória, Allan Aal vê pontos em que o Guarani precisa melhorar. "Talvez não tenha sido a nossa noite mais feliz, mas jogo assim tem que valorizar a vitória. O que a gente vem fazendo não é fácil. Tivemos quase o dobro de finalizações, mas aproveitou pouco. São situações que podemos corrigir", analisou.

A reação do Guarani se passa principalmente pelos jogos em casa, onde venceu três e empatou um nos últimos quatro jogos. Ao todo, são quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O treinador reforçou a responsabilidade do time de puxar a torcida. "Nós acreditamos muito e estamos passando essa mensagem por meio da nossa atitude em campo. Então o torcedor devolve o que recebeu. Não podemos transferir essa responsabilidade para o torcedor nos empurrar. Nós é que precisamos contagiar a arquibancada. Quem sabe até o fim da competição a gente não lote o Brinco como em outros tempos", projetou.

Com 14 pontos nos últimos sete jogos, o Guarani alcançou 21 pontos e colou de vez nos adversários, apesar de continuar na lanterna (20º). O CRB, primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 25, seguido por Brusque (23), Ituano (22) e Chapecoense (22).

O time de Campinas possui um jogo a menos, diante do Botafogo-SP, fora de casa. O próximo duelo, pela 25ª rodada, será diante do América-MG, no domingo, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).