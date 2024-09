Ponte Preta quer usar sequência em casa para se reabilitar na Série B

A Ponte Preta terá dois confrontos seguidos em casa na Série B do Campeonato Brasileiro e quer usar isso para se reabilitar. Enfrenta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), dois adversários da zona de rebaixamento: Chapecoense e Ituano.

Essa sequência diante de sua torcida é uma motivação a mais para a Ponte Preta voltar a vencer. Nos últimos cinco jogos na competição, conquistou apenas três pontos, o que faz o time ocupar a 13ª colocação, com 29 pontos, seis a mais do que o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 23, e dez a menos do que o Vila Nova, que fecha o G-4, com 39.

Dentro de casa, a Ponte Preta empatou com o Goiás, por 1 a 1, e perdeu para o Operário-PR, por 1 a 0, nos últimos dois jogos. Mas isso não retrata sua campanha no Moisés Lucarelli, onde chegou a ficar sete jogos invicta, sendo seis vitórias consecutivas.

No total, foram 11 jogos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas, o que credencia o time campineiro como o quinto melhor mandante com 69,7% de aproveitamento. Está atrás apenas de Vila Nova (83,3%), Mirassol (80,56%), Goiás (72,73%) e América-MG (72,22%).

Dos 29 pontos conquistados pela Ponte Preta, 23 foram dentro de casa, o que representa 79,31% do total. A posição modesta na tabela se dá por conta do desempenho fora de casa, com apenas seis pontos: nenhuma vitória, seis empates e sete derrotas.

Sabendo da força como mandante, o meia Dodô, que deve ser titular com a ausência do suspenso Élvis, convocou a torcida. "Agora vamos jogar em casa duas partidas importantes e quero convocar toda a nação. Contamos com o apoio de todos vocês. Vamos para cima sempre", pediu o jogador.

A Ponte Preta primeiro encara a Chapecoense na segunda-feira, às 21h30, pela 25ª rodada. Na sexta-feira seguinte (13), às 21h30, encara o Ituano. Ambos os adversários somam 22 pontos, mas o time de Itu ocupa o 18º lugar por ter mais vitórias (6 a 4).