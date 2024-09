'Parecia a minha primeira convocação para a seleção', diz Lucas Moura

Convocado de última hora para a seleção brasileira, Lucas Moura revelou nesta quarta-feira que celebrou sua nova chance no time como se fosse a primeira vez. O meia-atacante foi chamado no sábado passado para substituir Savinho, cortado por questões físicas, para os dois jogos do Brasil nesta Data Fifa. A seleção enfrentará Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Foi um turbilhão de emoções. Recebi a notícia de uma maneira bem inusitada, estava embarcando para o Rio, para jogar contra o Fluminense e o comandante pegou o microfone ali no avião e anunciou. Nem imaginava, ninguém tinha avisado nada e eu achei até que era uma pegadinha. Aí eu li no celular e vi que era verdade. Foi uma alegria enorme, uma sensação como lembrou a minha primeira convocação em 2011, quando eu tinha 18 anos. Estava esperando por esse momento, como sonho realizável", comentou o jogador.

Na seleção, Lucas poderá reeditar a parceria de sucesso com Dorival Júnior, que comandou o jogador no São Paulo no ano passado. Juntos, eles foram campeões da Copa do Brasil. "Temos uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Ele me conhece muito bem . Foi um prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável. Isso facilita. O Dorival sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, de poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na seleção."

Com Lucas Moura no grupo, a seleção enfrentará o Equador na noite de sexta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A equipe de Dorival entrará em campo pressionada em razão dos fracos resultados tanto nas Eliminatórias quanto na Copa América, disputada neste ano. O Brasil ocupa somente o sexto lugar da tabela na briga pela vaga na Copa do Mundo de 2026.

"A gente tem que focar bastante. Temos muita qualidade, um grupo muito talentoso. É focar para a gente poder conseguir essas duas vitórias, que vão ser fundamentais para a gente. Chego para somar, para ajudar com o meu comprometimento, com a minha experiência. Estou aqui para ajudar o Brasil a sair dessa situação. É totalmente possível", projetou Lucas.