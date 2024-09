NFL tenta liberar venda de bebida alcoólica na Neo Química Arena; entenda

A lei 9.470 veta "a venda, a distribuição ou utilização de bebidas alcoólicas" em "estádios de futebol, ginásios de esportes e demais estabelecimentos congêneres".

A proibição, contudo, não se aplica a shows realizados em arenas esportivas. Eventos como o GP de São Paulo de Fórmula 1, por exemplo, também não se enquadram no veto. O jogo de sexta-feira, primeiro da história da liga de futebol americano a ser realizado no Hemisfério Sul, tem patrocínio da Budweiser, marca de cerveja parte do grupo Ambev.

Sob a atual legislação, são vendidas apenas cervejas zero álcool em jogos de futebol e outros esportes no Estado de São Paulo. Existe um movimento recente, entretanto, envolvendo clubes e outros setores da sociedade, pela liberação do consumo de bebidas alcoólicas.

Dois projetos de lei que falam sobre o tema foram apresentados em abril deste ano na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Um é de autoria dos deputados Delegado Olim (PP), Itamar Borges (MDB) e Dani Alonso (PL), e o outro de Guto Zacarias (União) e Lucas Bove (PL).