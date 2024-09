Hugo Souza vira prioridade do Corinthians para 2025 após clássico com o Flamengo

Bastaram 14 jogos e atuações convincentes para Hugo Souza passar de aposta a jogador imprescindível no Corinthians. A vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo neste domingo, na Neo Química Arena, ajudou a realçar a importância do goleiro para o momento atual do clube.

"Está nas mãos do presidente do clube. Estou fazendo o meu trabalho e é óbvio que a minha vontade de permanecer é muito clara. Espero que as coisas aconteçam da melhor forma", afirmou o goleiro que, apesar do pouco tempo, já se identificou com a torcida.

Hugo chegou ao Corinthians em julho com contrato por empréstimo somente até o final do ano. A sua aquisição custou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) aos cofres do clube. Para ficar com o atleta a partir de janeiro de 2025, a diretoria vai ter de desembolsar ao Flamengo 800 mil (algo em torno de R$ 4,7 milhões) euros para ter 50% dos direitos econômicos do jogador.

Feliz pelo bom momento, o atleta já viu o seu nome ser cotado até mesmo para a seleção brasileira. No entanto, o foco do goleiro é tirar o Corinthians das últimas colocações.

"É um sonho ser lembrado. Mas tenho trabalhado bastante é para ajudar o Corinthians. O meu foco é aqui. Eu me vejo muito identificado com essa vontade de vencer, de deixar tudo dentro de campo", afirmou o goleiro na zona mista.

Apesar de seguir na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro (ocupa o 17º lugar com 25 pontos), o Corinthians deu um passo importante no sentido de buscar uma reação na competição ao derrotar o Flamengo. Fluminense e Grêmio (27) são os dois times mais próximos fora da região do descenso.

Pela programação da comissão técnica, os jogadores corintianos retornam ao trabalho nesta quinta-feira após três dias de folga por causa da Data Fifa. O técnico Ramón Díaz inicia, a partir deste retorno, a preparação da equipe para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

No confronto de ida, em Caxias do Sul, o time paulista acabou derrotado por 2 a 1. O segundo jogo, que define a vaga às semifinais, está agendado para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. Para seguir no torneio, o Corinthians precisa de um triunfo por dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal.