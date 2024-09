Fifa anuncia logo e tema musical do Mundial de Clubes de 2025

A Fifa anunciou nesta quarta-feira o logo e o tema musical do Mundial de Clubes de 2025, que terá um formato diferente e mais amplo, com 32 equipes. O logo faz referência à bola e às iniciais do torneio, em inglês, e foi divulgado em vídeo na companhia de "Freed From Desire", famosa música da cantora italiana Gala.

O logo do torneio é formado pelas letras "C", duas vezes, e "W", em referência à "Mundial", "Clubes" e "Copa", em inglês ("World", "Club" e "Cup"). As letras, estilizadas, formam um círculo, formando uma bola de futebol. De acordo com a Fifa, o logo é inspirado na história do futebol e na cultura esportiva. E será usado e adaptado também para as edições seguintes do Mundial.

A imagem que será o símbolo do Mundial foi divulgada nesta quarta em vídeo que contou com a trilha musical de Gala. O tema já se tornou referência mundial, usada inclusive em estádios de futebol pelo mundo. Segundo a Fifa, o hit será a "assinatura musical" do evento.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, tratou o lançamento do logo e da música como o pontapé inicial do Mundial. "Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo estarão competindo nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles estão no coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo se encontrarão no cenário mundial e apenas um será coroado campeão mundial", declarou.

O Mundial de Clubes, em sua nova versão, será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho do próximo ano. Contará com representantes das seis confederações continentais, incluindo times brasileiros, como Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

O torneio terá 32 equipes, das quais 30 já estão confirmados. Os dois restantes virão da atual Copa Libertadores (campeão) e do próprio país-sede, os Estados Unidos. A Fifa planeja realizar a competição com um total de 63 jogos ao longo dos quase 30 dias de evento no mesmo país que receberá a Copa do Mundo, no ano seguinte.

A entidade já definiu que as 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro times cada, se enfrentando em turno único. Os dois melhores de cada chave vão avançar às oitavas de final. E o mata-mata será realizado em confronto único até a final, sem a disputa do terceiro lugar.

Nas próximas semanas, a Fifa pretende confirmar os demais detalhes sobre a competição, como os estádios e as cidades que receberão as partidas, o novo troféu, a data do sorteio dos grupos, além da tabela de jogos e venda de ingressos.