Dorival Júnior convoca João Pedro para a vaga de Pedro na seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta quarta-feira, João Pedro para a vaga de Pedro na seleção brasileira. Revelado pelo Fluminense, João Pedro é um dos destaques do Brighton nas últimas temporadas do Campeonato Italiano. Na última temporada foram 20 gols e três assistências, após 40 partidas.

João Pedro foi chamado por Fernando Diniz para os jogos contra Argentina e Colômbia, também nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante jogou apenas na derrota por 2 a 1 contra os colombianos, ao entrar com 27 minutos do primeiro tempo no lugar de Vinicius Júnior, que saiu lesionado.

Pedro sofreu uma entorse no treino da seleção, no CT do Caju, do Athletico-PR, em Curitiba. O atleta então foi submetido a exame clínico e ressonância magnética que constataram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, em Curitiba, pelas Eliminatórias. Em seguida, na terça-feira, a seleção joga contra o Paraguai, em Assunção. O Brasil precisa de bons resultados porque ocupa apenas a sexta colocação.