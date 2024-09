Atacante de Gâmbia comemora chance de defender o Santos: 'Algo grande para mim e minha família'

Os clubes brasileiros investem pesado cada vez mais em mão de obra estrangeira. E o Santos apresentou nesta quarta-feira seu novo atacante, Yusupha Njie, de Gâmbia, que vem emprestado de clube do Catar até junho de 2025. Simpático, o jogador comemorou sua primeira chance em futebol de alto nível.

"Não vejo a hora de poder jogar na Vila Belmiro onde vários ídolos do Santos já jogaram, como Neymar, Ganso e o maior de todos, Pelé", afirmou o reforço de 30 anos, que recebeu a camisa 17 e já está liberado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, podendo estrear na visita ao Brusque, neste sábado, pela Série B.

Quarto africano, mas o primeiro representante de Gâmbia no Santos, Yusupha terá enorme concorrência na nova casa. Apenas nesta janela, o Santos trouxe, ainda, Billy Arce e Wendel Silva para o setor ofensivo. Guilherme é titular absoluto e ainda há Willian Bigode, Julio Furch, Pedrinho,

Mesmo assim, o carismático jogador era só orgulho na apresentação. "Algo muito grande para mim, a meu país, à minha família... Uma oportunidade de fazer coisas boas e estou muito feliz", disse. "Um grande orgulho estar aqui e me sinto grato pela oportunidade."

O reforço revelou que chega para dar versatilidade à equipe no setor ofensivo. Mesmo apaixonado por anotar gols, garante que o técnico Fábio Carille Pode escalá-lo nas pontas direita e esquerda. E ainda se colocou à disposição para ser "o camisa 10". "Depende muito do estilo do treinador e o que mais gosto mesmo é de jogar e fazer gols", se divertiu.

Com a pressão da diretoria por mudança de rota após cair para a terceira posição da Série B com somente uma vitória no segundo turno, Carille pode modificar bastante o time que visita o Brusque e os reforços estão na expectativa de ganhar oportunidade. O experiente zagueiro Bruno Peres, liberado no BID, deve aparecer ao lado de Gil.