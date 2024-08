Vini Júnior desencanta na temporada e define empate frustrante do Real Madrid em Las Palmas

O futebol tão vistoso da nova versão galáctica do Real Madrid ainda não deu as caras na temporada. Nesta quinta-feira, com Endrick entrando só aos 40 minutos do segundo tempo e com Mbappé novamente apagado, coube a Vinícius Júnior salvar a equipe de vexame ao anotar, de pênalti, o gol de empate por 1 a 1 no Estádio Gran Canaria, diante do Las Palmas.

A igualdade deixa o time merengue a quatro pontos do arquirrival Barcelona, líder com 100% de aproveitamento. Foi o segundo empate como visitante do Real Madrid no Campeonato Espanhol e mais uma vez frustrante (ficou no mesmo 1 a 1 na casa do Mallorca). O time pôde, ao menos, celebrar o primeiro, gol de Vini na temporada. E celebrou que o segundo do Las Palmas, aos 43, acabou anulado por impedimento

O técnico Carlo Ancelotti optou por mudança em seu setor ofensivo, com Rodrygo perdendo a vaga. Mas não para Endrick, e sim a Brahim Diaz, que se destacou nos últimos jogos, inclusive dando assistência ao ex-palmeirense diante do Real Valladolid (3 a 0).

Modric ainda apareceu na armação, com o jovem turco Arda Güler no banco. O treinador espanhol não esconde que vai rodar bastante o elenco nesta largada de temporada por causa dos riscos de lesões musculares. Mas não abriu mão da dupla de estrelas formada por Vini Júnior e Mbappé. Quer entrosar a parceria.

Os astros nem bem pegaram na bola e o Real Madrid já estava em desvantagem. Em seu primeiro ataque, o Las Palmas foi às redes. E com somente quatro minutos para festa barulhenta da torcida local. Em bela jogada pela esquerda, Moleiro recebeu e acertou a finalização, superando Courtois. O camisa 10 passou fácil por Eder Militão antes de bater cruzado e correr para a comemoração.

O gol fez muito bem aos donos da casa, que souberam neutralizar os merengues por grande parte da primeira etapa. As finalizações do Real vinham em chutes de longe. Nas jogadas individuais, Mbappé e Vini pouco produziam. Vendo a baixa produção ofensiva, Rüdiger se arriscou na frente e obrigou defesa difícil do goleiro Cillessen - já havia parado Valverde em cobrança de falta.

Vindo de quatro vitórias seguidas e com 10 gols anotados diante do Las Palmas, o Real Madrid foi ao intervalo devendo futebol e com seu estelar ataque deixando a desejar. O atual campeão não perdia do adversário desde o dia 2 de outubro de 2001, quando levou 4 a 2.

O jogo parecia uma reprise do duelo anterior no estádio Gran Canaria. Em janeiro de 2024. Na ocasião, o Las Palmas também saiu em vantagem, com Vini Jr. e Tchouaméni definindo a suada virada.

Com as coisas não dando certo, o Real Madrid voltou à etapa final com Rodrygo na vaga de Brahim e com Fran Garcia na vaga do amarelado Mendy para deixar a equipe mais ofensiva. Foi o compatriota Vini Júnior quem quase empatou, após jogada individual. Parou no goleiro. O Real cresceu e começou a incomodar. Mas dava brechas atrás e quase leva o segundo em contragolpe.

Mesmo criando mais oportunidades, o Real não conseguia ir às redes e aos 17 minutos, Ancelotti se rendeu a novo atacante: Arda Güler, ao lado de Vini, Mbappé e Rodrygo, com escalação bastante ousada e novamente mostrando que Endrick ainda tem uma fila de concorrentes para ganhar mais oportunidades e mais minutos.

Na primeira jogada do turco, pênalti ao Real Madrid em toque de mão na bola do zagueiro. Ainda sem anotar na temporada, Vini Júnior assumiu a cobrança e empatou com batida colocada - Mbappé era o batedor oficial no Paris Saint-Germain.

O francês ainda não brilhou na nova casa, mas desta vez jogou até o fim. Aos 40 minutos, Ancelotti optou por Endrick, mas desta vez na vaga de Vini Jr. E o ex-palmeirense quase vira no primeiro toque na bola. Mandou para fora, assim como em cabeçada nos acréscimos.

GIRONA DESENCANTA COM GOLEADA

Sensação da temporada passada, o Girona desencantou no Espanhol nesta quinta-feira. Depois de empate por 1 a 1 com o Bétis e derrota de 3 a 0 diante do Atlético de Madrid, goleou o Osasuna por 4 a 0, gols de Gil, Tsygankov, Ruiz e Stuani, saindo da rabeira da tabela e subindo para o sétimo lugar.