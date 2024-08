Vasco e Athletico-PR se reencontram na Copa do Brasil após confusão em São Januário

Depois de se enfrentarem no Campeonato Brasileiro, com direito a confusão, Vasco e Athletico-PR voltam a se encontrar nesta quinta-feira, às 20h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Na última segunda-feira, o Vasco recebeu o Athletico e venceu por 2 a 1, de virada. A partida ficou marcada por confusão entre jogadores e um segurança do Vasco, deixando a partida desta quinta-feira com clima ainda mais quente.

Na Copa do Brasil, o gol fora de casa não é usado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. A partida decisiva será realizada na quarta-feira, dia 11, às 21h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Vasco, que participou desde a primeira fase, já tem garantido R$ 13,44 milhões em premiação. O Athletico, que entrou na terceira fase, já ganhou R$ 10,18 milhões. Quem avançar às semifinais, embolsará mais R$ 9,45 milhões. Na final, o campeão ganha outros R$ 73,5 milhões, enquanto o vice fica com R$ 31,5 milhões.

O chaveamento da competição já está definido até a final. Vasco e Athletico não são favoritos do seu lado, pois o outro confronto reúne Atlético-MG e São Paulo. Do lado oposto, os favoritos Flamengo e Bahia se enfrentam, enquanto Corinthians e Juventude tentam surpreender.

O Vasco está invicto há seis jogos na temporada e, com a última vitória, chegou a 31 pontos, em oitavo lugar no Brasileirão, mesmo com um jogo a menos, diante do Cuiabá. Na Copa do Brasil, os cruzmaltinos já deixaram para trás Marcílio Dias-SC, Água Santa, Fortaleza e Atlético-GO.

O técnico Rafael Paiva seguirá com o desfalque de David. O atacante teve celulite facial (inflamação no rosto) e precisou ser internado. Ele já recebeu alta, mas será poupado. Assim, Emerson Rodríguez, que marcou um gol diante do Athletico, deve seguir como titular. A posição agora conta também com o chileno Jean David, reforço anunciado nesta semana e já regularizado.

A expectativa fica por conta do retorno do meia Philippe Coutinho entre os relacionados. Ele já se recuperou de lesão na coxa, mas foi desfalque na segunda-feira por covid-19.

Após a virada do último jogo, Rafael Paiva destacou a mentalidade que deseja do time. "A gente estava focado completamente naquele jogo, não dava para ficar dividindo atenção com o próximo jogo. Agora temos o jogo de ida em casa e precisamos manter esse espírito."

Com esta última derrota, o Athletico aparece em décimo lugar no Brasileirão, com 29 pontos, mas com dois jogos a menos, diante de Fluminense e Atlético-MG. O time paranaense ainda está vivo na Copa Sul-Americana e enfrentará o Racing-ARG em setembro, nas quartas de final.

O técnico Martín Varini terá dois retornos em relação ao jogo anterior: o zagueiro Gamarra e o meia Zapelli, que estavam suspensos. O primeiro deve ficar como opção no banco, com o setor defensivo formado por Thiago Heleno e Kaique Rocha. Já o meia argentino deve ser titular no meio-campo.

O atacante Cuello, poupado, também retorna para formar o trio ofensivo com Canobbio e Mastriani. Mas o volante Fernandinho e o atacante Pablo seguem no departamento médico, enquanto Praxedes e Zé Vitor são desfalques por já terem defendido outros times na competição.

Varini não escondeu a frustração com a última derrota e pediu mais atenção ao seu time. "Vimos um Athletico jogando muito bem no primeiro tempo. No segundo não sofremos tantas situações, então fica muita raiva, porque por detalhes perdemos o jogo. Já aconteceu contra o Juventude e aconteceu de novo. Temos que trabalhar e caprichar mais. São detalhes que fazem a diferença para chegar à vitória."

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATHLETICO-PR

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet; Adson, Vegetti e Emerson Rodríguez. Técnico: Rafael Paiva.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).