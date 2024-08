Thiago Wild cai nas duplas e parceria de Melo e Matos larga com triunfo no US Open

O tênis masculino brasileiro foi representado por duas duplas nesta quinta-feira no US Open e com resultados distintos. Enquanto Thiago Wild deu adeus ao Grand Slam com derrota ao lado do russo Pavel Kotov, Marcelo Melo e Rafael Matos celebraram um bom triunfo na estreia. Na quarta, Thiago Monteiro já havia se garantido ao lado do argentino Mariano Navone.

Frustrado com a queda na estreia de simples diante de Andrey Rublev, Wild queria a redenção nas duplas ao lado do também russo Pavel Kotov e, pela frente, tinham o argentino Federico Coria e o espanhol Roberto Baena, o que prometia embate duro.

A dupla do brasileiro começou melhor e, rapidamente, abriu 5 a 1 e tendo o serviço para fechar. A vantagem imensa não foi aproveitada, com os rivais reagindo e devolvendo as duas quebras, buscando um improvável empate por 5 a 5. Nada dava mais certo a Wild e Kotov e eles permitiram a virada, novamente fracassando o saque e perdendo a parcial por 7 a 5 com seis pontos cedidos em série.

O segundo set não permitia erros na busca por redenção após enorme apagão e Wild e Kotov começaram novamente desperdiçando o saque. Mas buscaram a igualdade a seguir. Com 2 a 2, salvaram dois break points antes de reassumir a liderança no placar.

Sem jamais conseguir se impor na parcial, voltaram a ser quebrados com Coria e Baena virando para 4 a 3 e depois subindo a 5 a 3. A vitória veio com 6 a 4 no terceiro match point.

O dia ainda marcou a estreia do experiente Marcelo melo ao lado do jovem Rafael Matos - podem formam parceria na Copa Davis - e desta vez o resultado foi positivo. Os brasileiros tiveram pela frente os espanhóis Pablo Carreno-Busta e Sergio Gornes e se impuseram, com 7/5 e 6/4.

O jogo começou com os brasileiros desperdiçando três break points em demonstração que pressionariam o serviço dos oponentes. Foram iguais até 5 a 5 quando veio, enfim, a quebra. No saque, 1 a 0 com 7 a 5.

O segundo set estava equilibrado, com os sacadores confirmando os pontos até o sétimo game. Na primeira oportunidade de quebra, Melo e Matos fizeram 4 a 3 e depois subiram para 5 a 3. Depois de desperdiçarem dois match points no saque dos espanhóis, serviram bem para avançar com 6 a 4.

SINNER DÁ SHOW EM DIA DE ZEBRA NO MASCULINO

O italiano Jannik Sinner já está na terceira rodada do US Open. E com show. O líder do ranking não tomou conhecimento do norte-americano Alex Michelsen, ganhando por 6/4, 6/0 e 6/2.

A zebra deu as caras no dia, porém. Sétimo cabeça de chave do US Open, o polonês Hubert Hurkacz não teve chances diante do australiano Jordan Thompson e se despediu na segunda rodada com derrota por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2), 6/1 e 7/5. Outro favorito eliminado foi o a norte-americano Sebastian Korda (16º cabeça), com 6/4, 6/2 e 6/4 para o checo Tomas Machac.