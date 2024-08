Sport demite o técnico Guto Ferreira após derrota para o Brusque na Série B

Guto Ferreira não é mais técnico do Sport. O treinador foi demitido nesta quarta-feira, um dia após a derrota para o Brusque por 1 a 0, na Ressacada, na última terça, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi contratado há menos de um mês e comandou o Sport em apenas cinco jogos, com uma vitória, um empate e três derrotas, sequência que afastou o clube da briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

Ainda na terça, Guto havia falado sobre o tropeço, mas acreditava em uma continuidade no time do Sport. "É um momento difícil, nós não estamos confortáveis com toda essa situação. A gente fica muito chateado porque dentro do dia a dia de trabalho existe esforço, existe busca, e muito empenho de todos para que a gente possa chegar na partida e jogar um bom futebol, buscar os resultados, e isso não vem acontecendo. Precisamos criar um pacto para voltar a vencer", afirmou o treinador de 58 anos.

NO MERCADO

Antes mesmo da saída do treinador, o Sport já fez um primeiro contato com Daniel Paulista, que está no CRB. O time rubro-negro está discutindo o pagamento da multa rescisória para que o técnico assuma o clube já nos próximos dias.

Daniel Paulista tem 42 anos e está no CRB desde 2022, em meio a idas e vindas. O treinador já comandou também clubes como Guarani, Confiança e Boa Esporte. Caso aceite a proposta, será treinador do Sport pela terceira vez.

Na décima posição da Série B, com 32 pontos, o Sport volta a campo na segunda-feira, às 20h, para enfrentar o Ituano, na Arena Pernambuco, pela 24ª rodada.