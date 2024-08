Sabalenka arrasa italiana, avança à 3ª rodada do US Open e se diverte com fã mirim

De volta ao segundo lugar do ranking mundial e empolgada com o título em Cincinnati, onde bateu Jessica Pegula na final e Iga Swiatek na semi, a belarrusa Aryna Sabalenka vem se destacando no US Open. Nesta quarta-feira, a favorita arrasou a italiana Lucia Bronzetti, ganhando por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3.

Ainda sem perder sets na competição - sequer foi ameaçada - a belarussa de 26 anos já está na terceira rodada. Sabalenka necessitou de somente 61 minutos para desbancar a 76ª do ranking feminino.

Foram cinco aces na partida e um incrível aproveitamento no saque. Ela conquistou 77% dos pontos no primeiro set e 82% quando necessitou do segundo serviço. Sem permitir nenhum break point, aproveitou quatro dos oito criados.

Bronzetti conseguiu competir até 2 a 2 no primeiro set. Depois, foi quebrada e acabou não conseguindo reação. Acabou atrás com 6 a 3. Sabalenka voltou ainda mais arrasadora no set seguinte e, com duas quebras seguidas, abriu 4 a 0. Fechou mais uma vez derrubando o serviço da italiana, com 6 a 1 no primeiro match point.

Atenta às arquibancadas, Sabalenka viu uma torcedora mirim celebrar todos os seus pontos vestida com "sua roupa e sua tatuagem", no fim da partida, fez questão de pegar a pequena no colo, tirar fotos e mostrar que além de talentosa, também é humana e elegante.

Amiga pessoal de Sabalenka, a espanhola Paula Badosa também está na terceira jornada em Nova York. A vaga da cabeça de chave 26 veio com 6/3 e 7/5 diante da norte-americana Taylor Townsend. Destaque, ainda, para os avanços da chinesa Qinwen Zheng (7ª favorita), a norte-americana Madison Keys (14ª), e a ucraniana Marta Kostyuk (19ª). A queda surpreendente foi de Barbora Krejcikova. A oitava favorita levou 2 a 0 da romena Elena Ruse, parciais de 6/4 e 7/5.