Goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, estreia no Nottingham Forest com gol aos 18 segundos

O goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, estreou oficialmente, nesta quarta-feira, no Nottingham Forest e levou um gol aos 18 segundos na partida contra o Newcastle, que terminou empatada por 1 a 1, no City Ground, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa. A vaga na próxima fase da competição ficou para o Newcastle, que venceu na disputa de pênaltis por 4 a 3.

O primeiro gol sofrido pelo goleiro brasileiro no futebol inglês surgiu após rápida jogada pelo lado direito. Carlos Miguel defendeu parcialmente a finalização cruzada e o rebote foi aproveitada por Joe Willock.

O lance teve grande repercussão nas redes sociais com parte da torcida do Corinthians festejando o gol, ainda inconformada com a transferência do goleiro para a Inglaterra.

O gol de empate do Nottingham Forest foi do português Jota Silva, um dos melhores em campo, aos cinco minutos da etapa final.

Nos pênaltis, o brasileiro Joelinton perdeu para o Newcastle, mas Sangaré e Awoniy também desperdiçaram para o Nottingham Forest.