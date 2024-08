Cuiabá anuncia Bernardo Franco, ex-auxiliar de António Oliveira, como técnico até fim do ano

O Cuiabá anunciou nesta quarta-feira Bernardo Franco como treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele teve duas passagens pelo clube, mas no cargo de auxiliar do técnico António Oliveira. Junto dele, chegam os auxiliares Marcos Alberto Skavinsk e Julian Tobar.

Natural de Curitiba, Bernardo começou a carreira como auxiliar na base do Athletico-PR, em 2018. No time paranaense, foi campeão estadual sub-17 em 2019. No ano seguinte, foi promovido para auxiliar o time principal.

Em 2022, assumiu a equipe sub-20 do Atlético-MG e pouco depois aceitou o convite de António Oliveira para ser auxiliar técnico na primeira passagem do comandante português no Cuiabá. Em 2023, foi para o Coritiba, mas voltou ao time do Mato Grosso meses depois novamente como auxiliar do treinador.

O último trabalho de Bernardo foi como auxiliar do Corinthians. Ele também já integrou a comissão técnica da seleção brasileira sub-15 em 2019 na campanha do título Sul-Americano da categoria. Fez parte ainda da comissão da seleção sub-17 em 2020. O treinador é formado em educação física e com pós-graduação em psicologia do esporte.

Ele chega para substituir o técnico Petit, que pediu demissão dias após a goleada sofrida pelo Palmeiras por 5 a 0. O vínculo é válido até o final da temporada. A missão é salvar o time do rebaixamento.

O Cuiabá é o vice-lanterna do Brasileiro, com 18 pontos, contra 24 do Fluminense, primeiro fora da zona de rebaixamento. A estreia deve acontecer no sábado, às 18h30, diante do Criciúma, na Arena Pantanal.