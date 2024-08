Clubes brasileiros homenageiam Juan Izquierdo no Brasileirão e na Copa do Brasil

A morte do zagueiro Juan Izquierdo, jogador do Nacional, comoveu o futebol brasileiro. O atleta, que morreu na noite desta quarta-feira, passou mal na última quinta-feira, dia 22, durante uma partida entre o time uruguaio e o São Paulo, em confronto válido pela Libertadores.

Izquierdo desmaiou no campo e foi socorrido por uma ambulância, sofrendo uma parada cardíaca a caminho do hospital. O esportista chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, mas acabou não resistindo.

Além das homenagens póstumas nas redes sociais, os clubes brasileiros homenagearam o jogador nas partidas que ocorreram nesta quarta-feira pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

No jogo entre Cruzeiro e Internacional, os donos da casa prestaram um minuto de silêncio no Mineirão. Já o clube gaúcho entrou com uma faixa preta no braço, simbolizando o luto pela perda do atleta.

O São Paulo, que nos últimos dias prestou inúmeras homenagens ao atleta, foi a campo contra o Atlético-MG com um uniforme especial. Na camisa de todos os atletas do clube paulista, o sobrenome "Izquierdo" esteve presente acima da numeração. "Hoje, todos vestimos a camisa de Juan Izquierdo", afirmou o clube em postagem no X, o antigo Twitter.

Na chegada do time ao estádio, a torcida são-paulina recebeu os jogadores com seus tradicionais sinalizadores. A mudança, no entanto, ocorreu na paleta de cores. Ao lado do sempre presente vermelho, sinalizadores da cor azul também foram utilizados. A coloração é uma homenagem ao Uruguai, país em que Izquierdo nasceu, e ao Nacional, clube pelo qual ele atuava.

"É um episódio muito forte. Um golpe para todos. Deixamos muita força para os familiares de Izquierdo. E consolo por nossa parte. Repercute emocionalmente a todos os jogadores. Não estamos preparados para essa situação", afirmou Maxi Cuberas, auxiliar técnico do São Paulo que comandou o time nesta quarta-feira na Copa do Brasil.