Ancelotti pede tempo para o novo Real Madrid: 'A cada ano, o desafio muda'

Às vésperas de realizar a sua terceira partida pelo Campeonato Espanhol à frente do Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti pediu um pouco de paciência para a torcida neste início de temporada em função da remodelação da equipe.

Com uma vitória e um empate em duas rodadas, o clube merengue enfrenta o Las Palmas nesta quinta-feira, como visitante. Prevendo um compromisso difícil, o treinador disse que sua equipe está em fase de adaptação.

"Penso que será um jogo bastante competitivo. No Campeonato Espanhol as partidas são disputadas com muita intensidade. O Las Palmas tem essa forma de atuar e, jogando em casa, acredito que eles adotem esse estilo", afirmou o treinador em entrevista ao jornal espanhol Marca.

As atenções neste início de competição estão voltadas principalmente para o comportamento do francês Mbappé. Apesar de ainda não ter balançado a rede na competição, o treinador não vê motivos para preocupação.

"A cada ano o desafio muda porque a equipe muda e a sua estrutura também. No ano passado também precisamos de tempo para nos adaptar. O Mbappé está muito feliz aqui e certo de que o gol vai sair naturalmente", afirmou Ancelotti sobre o atleta de 25 anos que forma o ataque ao lado dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior.

Ancelotti comentou ainda sobre a estrutura que pretende adotar para fazer do Real Madrid uma equipe competitiva. Neste sentido, ele quer colaboração tanto dos defensores, como dos atacantes.

"Devemos ter uma equipe compacta. Para isso, o trabalho de quem joga no ataque e na defesa é muito importante. Se o atacante sai e a defesa não sobe, não temos um time compacto. Se o jogador de frente não desce para dar combate, acontece a mesma coisa", afirmou.