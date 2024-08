Oasis e Maradona: a história por trás de foto icônica nos anos 90

O que os irmãos Gallagher e a banda Oasis tem a ver com o ex-jogador Diego Armando Maradona? Se o cenário envolver uma noite de pura diversão em um bar argentino, a resposta com certeza é 'tudo a ver'. Liam e Noel Gallagher têm uma lembrança inesquecível de um encontro inusitado com Maradona em 1998 logo após um show em Buenos Aires.

Depois de uma apresentação no Ginásio Luna Park, casa de shows na capital argentina com capacidade para quase 12 mil pessoas na época, os músicos se reuniram em um bar para celebrar. Quer dizer, quase todos estavam ali celebrando. Liam lembrou em uma antiga entrevista ao portal de música Noisey que a banda estava acompanhada pelo cantor Sting, ex-The Police, que havia sido roubado durante a apresentação do Oasis e estava chorando bastante naquela noite.

Foi no meio do papo para consolar o amigo que uma movimentação incomum no bar chamou a atenção dos músicos ingleses. Um grupo grande de pessoas, com uma presença chamativa de mulheres entre as figuras que entravam no estabelecimento, subiu as escadas do bar para uma área reserva.

E quem seria o personagem cercado de mulheres e amigos que estava na noitada em Buenos Aires? Ele mesmo, Maradona. "Descobri que aquela multidão era pela chegada de Maradona. Ele subiu as escadas com um monte de caras loucos e mulheres. Perguntamos ao intérprete se podíamos subir para conhecê-lo. Maradona estava fazendo embaixadinhas com a tampa de uma garrafa, com os olhos enormes. Nossos olhos também. Eu falei: 'Está intenso, vamos tirar a foto e sair'", lembrou Liam.

Mas o encontro com Maradona certamente não se limitaria a uma foto - que entraria para a história décadas depois. Maradona fez questão de passar um recado aos irmãos Gallagher antes que eles deixassem o bar. "O intérprete avisou: 'Diego pediu para eu dizer que se vocês saírem daqui com qualquer uma dessas mulheres, ele vai mandar atirar em vocês'".

Obviamente a noite não terminou em tragédia, mas a foto do trio com os olhos arregalados no bar argentino repercutiu muito além daquela noite. Ela foi, inclusive, lembrada pelo Oasis em 2017 no famoso 'TBT' das redes sociais.

A reportagem também não deixou escapar a citação do lance icônico de Maradona conhecido 'La Mano de Dios', gol de mão do argentino que eliminou a Inglaterra dos irmãos Gallagher na Copa do Mundo de 1986. O post menciona '#HandsOfGods', uma versão traduzida para o público inglês.